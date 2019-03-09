積非成是？「熊本熊」獲官方正名 日媒不解：他不是熊

2019-03-09 13:53

〔即時新聞／綜合報導〕原名「酷MA萌」的日本熊本縣人氣吉祥物，近日在中文圈正式定名為大家熟知的「熊本熊」。但大家可能不知道的是，熊本熊的角色設定並不是一隻熊，而是男孩。

《朝日新聞》報導，熊本熊誕生於2010年，並在2011年的吉祥物大賽中奪冠一舉成名，尚未在海外推廣時，熊本熊的網路影片已廣泛流傳，外界自然將地名熊本與看似黑熊的外型結合，「熊本熊」的名號不脛而走，就連中文維基百科也將熊本熊說明為「黑熊」。

但熊本熊的角色設定並不是黑熊，而是男孩，加上取名之初中國已有多個熊本熊商標註冊，因此才取名為「酷MA萌」。

無奈官方如何推廣，熊本熊的知名度遠高於酷MA萌，且酷MA萌的商標亦在中國遭第三方註冊。因此，官方自去年9月與台、港、中中文圈交涉，許多與熊本無關的熊本熊商標遭取消，酷MA萌將在3月19日起改名熊本熊。

至於要如何解決名稱與角色設定不符的問題？熊本縣府表示，「現階段未有想法」。

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