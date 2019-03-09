整個北京形同實施宵禁 中國兩會維穩力道前所未見

2019-03-09 13:23

〔即時新聞／綜合報導〕中國一年一度的兩會月初登場，期間北京當局如臨大敵，不僅破紀錄動用百萬人員維穩，如今更傳出連私下休閒消遣如KTV等場所都被全面關閉，整個北京市宛如實施宵禁，讓不少民眾大呼吃不消。

綜合媒體報導，中國政府在今年兩會期間大動作維穩廣受國際關注，從上月底起，當局就勒令兩會會場鄰近區域的民居不得開啟窗戶，以確保政界重要人士的人身安全，現在就連夜生活等娛樂場所，從3月1日起都被全面關停，維穩嚴厲程度前所未見。

香港《明報》指出，中國當局在兩會期間加強安保，北京各大知名KTV店家全面暫停營業，只有極少數「服務、口碑好的」才得以低調營業，當地人猜測，可能因為今年是中共建政70週年，當局才祭出如此大陣仗來維穩。

一名專門接載酒店等夜生活場所客人的司機對此也大吐苦水，表示去年兩會期間還能營業至凌晨2點，今年全數關閉，整個北京只剩兩家還有開門，他握緊拳頭嘆道，「（能否營業）要靠權力，誰的後台夠硬，誰就能開」。

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