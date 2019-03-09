中國6高官被曝涉抄襲論文 中國異議人士：不意外

2019-03-09 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕有外媒近日利用防止文章剽竊的軟體在中國學術期刊平台「中國知網」翻查12名黨政高官的碩、博士論文，發現竟有包含前中國國家副主席李源潮在內的6名中國高官涉嫌抄襲，引發熱議。有中國異議人士表示，對此一點都不感到意外，由於牽扯到中國官方的核心利益，估計中國官方也不會徹查此事。

《自由亞洲電台》報導，《法新社》8日調查發現，有6名中國高官涉嫌論文抄襲，包括被視為中國政壇新星的新疆自治區黨委書記陳全國、前國家副主席李源潮、最高人民法院副院長張述元、直接負責知識產權保護的中國國家知識產權局前黨組成員肖興威等人。

對此，中國異議人士、旅美資深媒體人凌滄洲表示，他一點都不感到意外，「官員抄襲與官場的道德敗壞和社會風氣的敗壞都是密切關聯的，抄襲在他們（官方）看來都是小菜了」。凌滄洲還說，中國官方針對此事可能不會進行徹底調查和處理，頂多做做表面功夫，「由於觸及到他們（官方）的核心利益，所以他們是萬萬不敢」。

今年1月，中國演員翟天臨也被爆出論文抄襲事件，引起軒然大波。澳門教育學會會長蔡梓瑜指出，中國的抄襲行為從大學生，到大學老師，再蔓延到高官，已成為一股歪風文化，中國學生從小學到大學都要上思想政治課，但缺乏道德教育，加上文憑主義大行其道，成為雇主的用人指標，在這種已不講道德倫理的功利社會下，很多人為達到目的可以不擇手段。

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