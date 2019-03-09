美眾議員敦促美衛生部長 參加台北全球合作會議

2019-03-09 05:00

〔中央社〕美國聯邦眾議員約霍今天去函美國衛生部長艾薩，敦促他出席4月底將在台北舉行的「全球合作暨訓練架構」會議，並協助台灣出席今年的世界衛生大會。

約霍（Ted Yoho)在今天給艾薩（Alex Azar）的信函中，提醒他台北將在4月30日至5月3日舉辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）會議，並敦促他出席這項重要活動。

他表示，全球合作訓練暨架構會議是台美共同合作項目，目的在匯集印太區域官員與專家，分享公共衛生與人道救援等領域的實務經驗。透過這項計畫，台美聯合展開專家培訓計畫，以對抗中東呼吸症候群冠狀病毒感染症（MERS）、登革熱與茲卡病毒（Zika）。

約霍指出，不該忽略台灣在全球衛生倡議的資金與技術貢獻。自1996年以來，台灣在國際醫療與人道救援上投入超過60億美元資金，影響超過80個國家。2014年，台灣也捐贈100萬美元並提供10萬套個人防護設備，協助對抗伊波拉（Ebola）病毒危機。

然而，他接著表示，在中國施壓下，台灣一直被排除在全球衛生相關國際組織之外，特別是世界衛生組織（WHO）。2017和2018年，台灣未能接獲世界衛生大會（WHA）邀請函。

他引用聯邦眾議院於1月22日通過的「要求國務卿擬定策略協助台灣重獲世衛組織觀察員地位法案」（H.R. 353）內容，敦促衛生部協助台灣出席2019年世界衛生大會。「疾病無國界，台灣不必要地被排除於全球衛生合作之外，增加全球流行病危害。」

約霍敦促伊薩出席全球合作暨訓練架構會議，以支持美台在全球衛生議題合作關係。透過這樣的共同努力，將能為印太區域帶來更多公衛成果。

台灣人公共事務會（FAPA）會長郭正光表示，台灣旅行法已於去年3月通過並生效，解除所有美國高層訪問台灣限制，加上台灣長期為了加入世衛組織的努力，對美國而言，伊薩出訪台北是非常合理的行動。（編輯：徐睿承）

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