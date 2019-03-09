中國投資加偷竊40年 美智庫：尷尬無法製造高端晶片

2019-03-09 00:56

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）出具報告，內容提到中國官方強調「不能依賴外國晶片」，「但儘管有40年的投資和間諜竊取，仍無法製造先進的晶片。一路走來，一直有令人尷尬的欺詐事件和代價高昂的失敗」。

「戰略暨國際研究中心」釋出題為《中國對半導體獨立自主的追求》的專案報告，探討中國高端晶片的發展，內容顯示，雖然中國斥鉅資投入科學技術，這些投資也正在產生結果，但還是得依賴西方技術，「半導體尤其如此」，當局對外國半導體的依賴產生憂慮感，他們擔心西方國家出於獲取情報和軍事目的，在晶片製造「後門」。

美智庫：中國有錯誤期望

撰寫報告的「戰略與國際研究中心」副總裁、科技政策項目主任詹姆斯．路易斯（James Lewis）表示，中國領導人習近平曾提過「核心技術受他人控制是最大的隱患」；國家副總理馬凱也曾在全國人大會議上表示「不能依賴外國晶片」，但事實上，國際社會「沒有人反對中國的成長和現代化」。

路易斯指出，中國自1979年起投入大量資金在基礎設施、教育和研究，也包含技術收購與支持性的商業政策，這都是日後造就中國經濟爆炸性成長的原因，對西方企業而言，當然樂於使用中國市場，但中方沒意會到的是，各國企業對中國做出的讓步一直都是暫時的，不料被中方竊盜智慧財產權、發展間諜活動、強制合資，還發展出貿易壁壘與心略性重商主義。

路易斯：不用太認真看待中國的經濟計畫

路易斯提到，「中國經常制定經濟計畫」，但「重要的不是計畫而是金錢」，目前中方打算在半年內在半導體產業投入1180億美元，當中包括來自各級政府的600億美元，但這筆錢有被污走的可能性。相形之下，西方企業每年投入數十億美元用於研發，英特爾挹注超過130億美元，而三星和高通均斥資逾30億美元。

報告指出，中國政府誇大自身技術實力，實際上，中國在一些領域（例如生物技術領域，中國企業面臨的監管障礙較少）領先，而其他許多領域則落後世界各國。

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「戰略與國際研究中心」《中國對半導體獨立自主的追求》專案報告

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