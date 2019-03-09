禁港獨黨、要求港府交報告惹議 他替北京護航：應該的

2019-03-09 00:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港保安局日前禁止倡議港獨的「香港民族黨」運作，北京不但下「聖旨」給予支持，更要求香港特別行政區政府交出相關報告，引來「削弱特別行政區高度自治」、「北京對港獨零容忍」等輿論；中國國務院港澳辦主任張曉明8日對此表示，中央此舉依法有據，順理成章，「不存在所謂的干預、削弱特別行政區高度自治的問題。」

綜合媒體報導，北京上個月26日發公函給香港特首林鄭月娥，支持特區政府依法禁止民族黨運作，強調維護國家安全、統一和領土完整是特區政府的職責和全中國人民的共同義務，還要求林鄭提交報告交代整個事件。

輿論認為，這反映出中國當局對港獨零容忍的態度，質疑此舉削弱了特別行政區的高度自治。美國駐港總領事唐偉康（Kurt Tong）認為，北京密切介入香港的決策，恐傷害香港的經濟與商業環境，更直言「就維持一國兩制下香港的自治而言」，2018年在香港歷史中不是好的一年。

張曉明明說，香港民族黨公然宣揚港獨主張是危害國家安全的行為，挑戰一國兩制的政治底線，違反憲法、基本法、香港法律，中央人民政府對此表示關注，採取零容忍的態度是必然的，香港特區政府依法取締也是必須的。

至於向中央提交報告，張曉明認為很恰當，依法有據，順理成章，「不存在所謂的干預、削弱特別行政區高度自治的問題。」

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