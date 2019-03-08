日本東北六縣去年外籍住房客創新高 台灣人激增

2019-03-08 21:15

〔編譯張沛元／台北報導〕日本媒體8日報導，國土交通省東北運輸局的數據顯示，2018年下榻東北六縣的外籍旅客總人數達121萬4390人，較前一年增加26%，為2007年開始調查以來的新高；六縣中宮城縣的外籍住房客人數最多，其中四成一是台灣人。

數據顯示，東北六縣去年的外籍住房客人數全都增加，宮城縣不僅人數最多（34萬4420人），增幅更居全日本之冠（37%）；在這些下榻宮城縣的外籍旅客中，41%是台灣人（14萬1170人，增幅54%），據信是拜台北往返仙台機場（宮城縣）的直航班機增班所賜。

台北－仙台目前每週有13個航班往返，今年7月將再增至為每週19個。事實上，東北六縣外籍住房客人數大增的主因，就是外籍旅客以仙台機場為進入日本的門戶，並就近遊覽周遭數縣。除了台北－仙台，仙台機場還有往返南韓首爾與中國上海／北京的國際線定期航班。

除了宮城縣，東北六縣中的青森縣去年的外籍住房客人數為28萬9750人（增幅19%），岩手縣23萬4750人（增幅28%）。東北六縣還包括秋田縣、山形縣與福島縣。

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