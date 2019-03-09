克服暗物質障礙 人類首次精確量出「銀河系的體重」

歐美天文學家首度精算出銀河系的總質量，約為太陽質量的1.5萬億倍。（圖截取自NASA網站）

歐美天文學家首度精算出銀河系的總質量，約為太陽質量的1.5萬億倍。（圖截取自NASA網站）

2019-03-09 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕歐美天文學家透過涵蓋暗物質重量的新資料，首度精算出銀河系的總質量，約為太陽質量的1.5萬億倍。

根據《Science Daily》的報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）與歐洲太空總署（European Space Agency）藉助哈伯太空望遠鏡與蓋亞衛星（Gaia）的互補，人類首度精算出銀河系的質量。科學家表示，銀河系的質量約為太陽質量的1.5萬億倍。

報導指出，銀河系中的2000億顆恆星，加上銀河系中央質量約為400萬顆太陽質量的超大黑洞「人馬座A*」（Sagittarius A*），也只佔有銀河系總質量的一小部分。大部份的質量都是由看不見的「暗物質」所貢獻的，而暗物質就像是宇宙中「看不見的框架」，由於這些框架，恆星才得以維持在他們的星系之中。

由於暗物質無法被看見，且我們也無法從銀河系的內部看到銀河系的全景，以致於我們對其他星系的理解程度，可能都還比理解我們的銀河系還高。不過，劍橋大學天文學研究所教授伊凡斯（N.Wyn Evans）的團隊想出了解決辦法，利用測量球狀星團的速度來計算銀河系的質量。

伊凡斯表示，一個星系的質量越大，引力便越強，而星團在重力作用下的移動速度也會越快。由於先前天文學家已經測出星團的徑向速度，進一步測量星團的側向運動，算出總速度後，就能計算出星系質量。結合蓋亞衛星數據34個星團與哈伯望遠鏡數據12個星團的資訊，研究人員總算可以確定銀河系總質量為1.5兆太陽質量。

早年科學家估算，銀河系的質量介於5000億到3萬億顆太陽之間，不過隨著蓋亞衛星的發射，人類才得以首次精準的算出銀河系的質量。

根據《維基百科》，太陽的質量大約是33萬3千顆地球，而一顆地球的質量大約是5.97乘以10的24次方公斤。

劍橋大學天文學研究所教授伊凡斯團隊想出利用測量球狀星團的速度來計算銀河系的質量。（圖截取自NASA網站）

劍橋大學天文學研究所教授伊凡斯團隊想出利用測量球狀星團的速度來計算銀河系的質量。（圖截取自NASA網站）

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