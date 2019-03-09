克服暗物質障礙 人類首次精確量出「銀河系的體重」

2019-03-09 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕歐美天文學家透過涵蓋暗物質重量的新資料，首度精算出銀河系的總質量，約為太陽質量的1.5萬億倍。

根據《Science Daily》的報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）與歐洲太空總署（European Space Agency）藉助哈伯太空望遠鏡與蓋亞衛星（Gaia）的互補，人類首度精算出銀河系的質量。科學家表示，銀河系的質量約為太陽質量的1.5萬億倍。

報導指出，銀河系中的2000億顆恆星，加上銀河系中央質量約為400萬顆太陽質量的超大黑洞「人馬座A*」（Sagittarius A*），也只佔有銀河系總質量的一小部分。大部份的質量都是由看不見的「暗物質」所貢獻的，而暗物質就像是宇宙中「看不見的框架」，由於這些框架，恆星才得以維持在他們的星系之中。

由於暗物質無法被看見，且我們也無法從銀河系的內部看到銀河系的全景，以致於我們對其他星系的理解程度，可能都還比理解我們的銀河系還高。不過，劍橋大學天文學研究所教授伊凡斯（N.Wyn Evans）的團隊想出了解決辦法，利用測量球狀星團的速度來計算銀河系的質量。

伊凡斯表示，一個星系的質量越大，引力便越強，而星團在重力作用下的移動速度也會越快。由於先前天文學家已經測出星團的徑向速度，進一步測量星團的側向運動，算出總速度後，就能計算出星系質量。結合蓋亞衛星數據34個星團與哈伯望遠鏡數據12個星團的資訊，研究人員總算可以確定銀河系總質量為1.5兆太陽質量。

早年科學家估算，銀河系的質量介於5000億到3萬億顆太陽之間，不過隨著蓋亞衛星的發射，人類才得以首次精準的算出銀河系的質量。

根據《維基百科》，太陽的質量大約是33萬3千顆地球，而一顆地球的質量大約是5.97乘以10的24次方公斤。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/