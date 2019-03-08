日本「龍角散」喉糖熱銷 中國出現山寨版「龍の散」

2019-03-08 19:07

〔即時新聞／綜合報導〕日本「龍角散」喉糖在國外熱銷，近期卻有中國廠商看準商機，推出「山寨龍角散」，日本總公司得知消息後，在官網刊登中文的真假貨辨別教學，教導消費者如何判斷龍角散真品。

據《朝日電視台》報導，龍角散喉糖主要外銷地點包括台灣、香港、韓國及美國，近年開始進軍中國市場，不過卻有中國不良廠商在當地趁機推出和龍角散包裝極為雷同的「龍之散」、「龍の散」。爆料者表示：「這些山寨品和龍角散的包裝非常相似，但是成分和功效完全不一樣。在中國購買的時候請仔細認清包裝。」

報導指出，龍角散正版的包裝寫著「龍角散」，山寨品則會寫「龍之散」或「龍の散」；另外，正版的包裝上有紫藤花圖案的標誌，而山寨版則有不同圖案。

據了解，日本糖果出口量近6年已增長2倍以上，其中龍角散近4年的海外銷售量也足足成長6倍，深受外國旅客喜愛。

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