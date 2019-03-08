賣卵為iPhone！女大生肚子腫如懷孕8個月 醫：隨時會死

2019-03-08 20:12

〔即時新聞／綜合報導〕中國杭州一名女大生美娟（化名）為了iPhone XS Max，跑去捐贈卵子，沒想到差點丟了性命。

綜合中媒報導，20歲、就讀大二的美娟，看見同學擁有iPhone XS Max，自己也很希望能有一支，便開始尋求方法想快速籌錢，有天看見「捐卵子志願者」的廣告，感到非常心動，立刻聯絡對方，對方告知只要每天打針，半個月後成功捐贈卵子，就能得到1、2萬人民幣（約4.6萬至9萬元新台幣）的報酬，並堅稱這方法對身體無害，美娟答應並開始打針，成功捐贈卵子後，如願獲得1萬元人民幣（約4.6萬元新台幣）的酬勞，並買了一支iPhone XS Max。

沒想到拿到手機才沒幾天，美娟的身體卻出現狀況，肚子突然腫大，呼吸也變得困難，她嚇得趕緊就醫，醫生看見美娟的肚子和懷孕8個月差不多大，幫她做了檢查，確定不是懷孕，但透過超音波發現，美娟卵巢異常變大，且有塊大陰影，肚子也都是腹水，美娟被診斷出「卵巢過度刺激症候群」。

「卵巢過度刺激症候群」是用了排卵藥物後，容易產生的併發症，醫師詢問美娟有無做試管嬰兒，美娟連忙否認，並開始閃躲醫生的問題，甚至要起身離開醫院，讓醫生產生了懷疑，最後醫生嚴肅地告誡，美娟若不及時治療，生命會有危險，「隨時會死」，美娟才被嚇得全盤托出。

美娟肚子中放出的腹水多達5千多毫升，經過治療後，美娟身體已日漸好轉，「卵巢過度刺激症候群」雖然在做試管嬰兒時，使用排卵藥物後的發生率有20%，但正規醫院都會有對應的處理方法，但是黑市注射過量的排卵藥物，且沒有併發症的對應措施，美娟的狀況才會變得這麼嚴重，了解事情的嚴重性後，美娟也感到相當後悔。

美娟為了iPhone XS Max跑去捐贈卵子，沒想到差點丟了性命；示意圖，與新聞無關。（資料照）

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