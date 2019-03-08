暖！高中生打工兩年存錢 只為幫殘障好友買電動輪椅

2019-03-08 19:58

〔即時新聞／綜合報導〕現在學生打工相當普遍，有的學生為了購物打工、也有的人為了繳學費而打工，不過美國一位高中生打工卻是為了行善，他花了兩年的時間打工，買了一台電動輪椅給他的殘障朋友，善良行為引來外國媒體報導。

綜合媒體報導，美國阿肯薩斯州一所高中（Caddo Hills High School）的學生威爾森（Tanner Wilson）過去兩年都在一間汽車廠打工，因為他的朋友郭爾斯（Brandon Qualls）是一位殘障人士，但由於家裡經濟狀況不佳，郭爾斯平常只能用手動輪椅行動。威爾森在上個月月底終於存到數千美元，買了一台電動輪椅當成禮物送給郭爾斯。

郭爾斯在收到電動輪椅後相當感動，直呼完全不敢相信威爾森竟然這麼做。威爾森則謙虛表示，郭爾斯是他的朋友，他只是希望幫朋友一個忙而已，「我覺得這是我需要做、而且想要做的事情。」

威爾森的事蹟在臉書上很快就引來網友分享，許多網友都大讚，「太棒了！」、「我們社會需要更多這樣的好人。」、「他有一顆善良的心。」、「他是所有人的典範。」現在《CNN》、《紐約郵報》、《PEOPLE》等外國知名媒體都報導了他的善行。

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