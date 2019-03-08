囂張！媒體問今年要拿台灣幾個邦交國 中外長仰頭大笑後離去

2019-03-08 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕近年來中國不斷在外交上打壓台灣，今天中國外交部長王毅舉行中外記者會，他先是強調咄咄逼人並非中國傳統，但隨後又說不同意美國邀請蔡英文到華府訪問。之後有媒體詢問「今年要拿掉台灣幾個邦交國？」，王毅則僅「哈哈」兩聲後便離去。

綜合報導指出，王毅今天針對中美貿易戰、中國外交政策等議題回答記者提問。在談到中國外交政策時，王毅強調，咄咄逼人從來就不是中國傳統，中國必會走向強大，但不會更強硬。王毅又說，中國崇尚獨立自主、不會獨斷專行，中國要堅定維權，但不會謀求霸權。

記者會結束後，有記者追問，「美國議員邀請蔡英文訪問華盛頓，中國會不會同意？」王毅馬上就回應「當然不會同意」。之後又有中國媒體大喊「今年要拿下台灣幾個邦交國？」，對此王毅仰頭回答「哈哈」兩聲，然後就離開現場。

許多網友看到王毅的發言後都大酸，「幹話王中之王」、「鬼話連篇」、「臉皮比萬里長城還厚」、「中國政府最擅長自婊」、「吃了謊言豆沙包」。

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