川普竟然是暖男！ 和病危患者通話打氣：你好帥

2019-03-08 09:56

〔即時新聞／綜合報導〕川普變暖男！美國康乃狄克州患有囊腫性纖維化的病危患者巴雷特（Jay Barrett），希望自己在離開人世前能與總統川普見面或說說話，不少民眾得知後都幫忙請願，最後川普真的打電話給巴雷特，直說他看起來好帥。

據《CNN》報導，巴雷特近來不再住院，而是住到姊姊霍斯基（Bridgette Hoskie）的家裡接受安寧療護。由於霍斯基是康州西黑文市（West Haven）民主黨市議員，弟弟就和她聊到假如自己能去華府拜訪是多麼酷的事情，搞不好能看到總統站在草坪上揮手。

霍斯基聽完弟弟的夢想後，開始秘密展開籌劃行動，她透過部落格呼籲民眾寄email給白宮請願，許多人得知後都出手幫忙，最後差不多有數百人發送了email。

美國住房及城市發展部區域負責人巴頓（Lynne Patton）看到了巴雷特的故事，特地牽線讓他與川普次子艾瑞克（Eric Trump）通話。艾瑞克向巴雷特說，自己已經和哥哥小唐納（Donald Trump Jr.）以及姊姊伊凡卡聊過巴雷特的事，「我們都為你祈禱，繼續戰鬥，不要放棄。」

隔天，川普親自打電話給巴雷特，透露自己雖然只有看到他的照片，「不過你看起來好帥。」接著川普詢問巴雷特「你正在對抗它（指病魔）嗎？」巴雷特回應「這正是愛爾蘭人應該做的事情。」川普聞言直說「這的確就是愛爾蘭人做的事情！」談話的最後川普還邀請巴雷特前來聚會。

霍斯基表示，大家為了巴雷特已超越了黨派的分歧，除了川普之外，西黑文市議會議長也幫助她找來一些共和黨人士來探望巴雷特，「共和黨人為我們伸出了援助之手。」

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