流浪狗陪登山隊攻頂喜馬拉雅高峰 7小時路程牠只花2小時

2019-03-08 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕攀登海拔7000公尺以上高峰，需要充足裝備與專業能力，但一隻流浪狗竟然完成這個壯舉，攀登高度可能是狗狗史上第一！

綜合外媒報導，去年11月9日，一隻名叫Mera的狗狗成功登頂海拔7129公尺的喜馬拉雅山巴魯特斯峰，非營利組織喜馬拉雅數據庫工作人員表示，Mera可能是史上第一隻登上如此高度的狗，「我不知道有狗能爬上這麼高的山峰」。

Mera的年齡不詳，體重約20公斤重，可能是藏獒與喜馬拉雅牧羊犬的混種。Mera與西雅圖登山客沃高斯基（Don Wargowsky）加入的登山隊，在為期一個月登山活動的第10天相遇，由於當時登山隊剛成功登頂梅樂峰（Mera Peak），所以幫牠取名叫Mera，Mera很快地就成了登山隊的好夥伴。

過程中也發生不少驚險事件，像是登山隊到達巴魯特斯峰第一個營地（約海拔6126公尺）時，Mera跟著雪巴人爬上陡峭的雪地，但牠被下坡路嚇到，堅持不跟登山隊回到營地，就這樣獨自在冰川度過2個晚上，沃高斯基以為Mera凶多吉少，結果牠沒有被擊倒，仍然活蹦亂跳。

一開始雪巴人之所以接受Mera，似乎是因為沃高斯基非常喜歡牠，但是當他們目睹Mera的攀爬能力後，開始尊敬牠。沃高斯基說「他們從未見過這樣的事」，甚至說Mera是一隻特殊的狗，會帶給登山隊好運。

登山隊從第一個營地開始攀登時，由於途經陡峭山脊，登山者需要透過繩索下降，沃高斯基便把Mera綁在營地，沒想到Mera咬斷繩子，不到1小時就趕上登山隊。到了第2個營地時，由於團隊即將展開攻頂，由於怕Mera遭遇危險，沃高斯基不希望Mera繼續跟上來。

登頂時，Mera還在睡覺，讓沃高斯基鬆了一口氣，沒想到Mera睡醒後在陡峭的冰川快速移動，僅僅花2小時就跟上登山隊花了7小時的路程，沃高斯基說，Mera似乎對自己做的事很有信心。

在登頂前的最後一個山脊時，Mera奔跑到沃高斯基他們的前面，吐著舌頭氣喘吁吁的等待他們，沃高斯基感嘆，這畫面太不可思議了，在這樣的高度，Mera竟然可以用跑的。

專家認為，跟人類一樣，狗狗也可能出現高原反應，Mera的成功可能來自於牠的遺傳，包括藏獒等生物，對高海拔地區具有適應能力。最後，登山隊的領隊Kaji決定領養Mera，並幫牠改名叫Baru，Baru現在有著溫暖的家。

Baru（Mera）可愛照片連結

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