美國專家：北韓西海衛星發射場恢復正常作業

2019-03-08 02:04

〔中央社〕美國專家今天表示，隨著發射台的重建工程快速進行，北韓西海衛星發射場顯然已恢復到「正常作業狀態」。

美國專門研究北韓問題的網站「北緯38度」（38 North）指出：「考量發射台重建工程，以及發射場其他區域的活動，西海衛星發射場（Sohae Satellite Launching Station）顯然已恢復到正常作業狀態。」

「北緯38度」網站以及華府智庫「戰略暨國際研究中心」（Center for Strategic and International Studies, CSIS）使用商業衛星追蹤北韓西海衛星發射場動態。

美國總統川普和北韓領導人金正恩上週在越南河內進行第2次峰會，但以破局收場。

衛星圖像顯示，在上週「川金二會」之前，北韓西海衛星發射場就已開始進行相關活動。

金正恩在平壤與南韓總統文在寅舉行峰會時同意關閉西海衛星發射場，作為建立互信的一部分。

平壤2012年和2016年在西海衛星發射場發射衛星。

西方專家指出，發射衛星所使用的火箭技術，與洲際飛彈所需要的長程火箭技術十分接近，發射衛星能幫助北韓學習長程火箭知識，從衛星的發射可以窺見北韓洲際飛彈的發展。

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