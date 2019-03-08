談南海爭議 大馬總統「不顧中國主權主張」

2019-03-08 00:24

〔即時新聞／綜合報導〕面對中國聲稱擁有南海幾乎全部的主權，馬來西亞總理馬哈地（Mahathir Mohamad）7日說，無論中國對於南海的主權要求是什麼，南海都必須保持自由航行。

根據《ABS-CBN News》報導，目前正在菲律賓訪問的馬哈地對南海的主權爭議表示，「我認為無論中國的主張是什麼，最重要的是南海必須保持開放。」馬哈地說，「南海應該沒有限制，也沒有制裁，即便是真的有，那麼我認為中國提出的主張，也不會對我們產生太大影響。」

馬哈地呼籲，繼續和中國進行南海行為準則的談判，釐清中國對南海主權聲索的明確界定。他也呼籲中國，認同南海周邊國家並分享潛在的海洋資源，他強調，這遠勝於互相對抗。

南海周邊國家包括馬來西亞、菲律賓、越南、汶萊和台灣，都聲稱對南海擁有部分主權，而中國則聲稱擁有南海幾乎全部的主權，不過中國沒有提出明確的範圍，僅在地圖上畫有模糊的「9條破折號」。近年來，中國也不顧國際社會反對，持續在南海進行填礁建島、興建和部署軍事設施的行動。

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