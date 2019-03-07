上傳2男黃金浴不雅影片 恐同巴西總統遭圍剿

2019-03-07 23:21

〔即時新聞／綜合報導〕曾發表諸多種族歧視和恐同言論的巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），日前在推特上發布一段不雅影片，引起巴西民眾熱議，紛紛砲轟博爾索納羅不該上傳影片。然而，博爾索納羅認為自己在「揭露巴西嘉年華的真相」。

綜合外媒報導，有「巴西川普」之稱的博爾索納羅，5日在他的推特上傳一段影片，影片中有2名男子在巴西嘉年華中扭腰擺臀，其中1名男子近乎全裸，只遮住重要部位，接下來便讓另一名男子在他的頭上小便。博爾索納羅解釋，他知道這樣做會讓大家感到不舒服，但他們必須揭露真相，讓民眾了解情況 —— 這就是巴西嘉年華街頭派對的樣子。

然而，該篇貼文馬上點燃巴西民眾的怒火，批評者表示，這僅是單一事件，卻被博爾索納羅拿來詆毀巴西嘉年華、刻意針對同志群體；也有民眾批評，堂堂一國總統不該散播如此低俗的影片。有些反對黨議員要求相關部門進行調查，確認博爾索納羅是否違反隱私條例。

事後，博爾索納羅6日又在推特上發布一則推文，只寫道「什麼是『黃金浴』?」由於黃金浴指的是基於性愛目的或侮辱，在伴侶身上撒尿的行為。博爾索納羅的推文被認為在挑釁，目前已有網友發起「#彈劾博索納羅」（#ImpeachmentBolsonaro）的標籤，要求博爾索納羅下台，該標籤還登上推特6日的全球搜索趨勢排行榜。

Não me sinto confortável em mostrar, mas temos que expor a verdade para a população ter conhecimento e sempre tomar suas prioridades. É isto que tem virado muitos blocos de rua no carnaval brasileiro. Comentem e tirem suas conslusões: pic.twitter.com/u0qbPu9sie — Jair M. Bolsonaro （@jairbolsonaro） 2019年3月5日

O que é golden shower? — Jair M. Bolsonaro （@jairbolsonaro） 2019年3月6日

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