詐死？加國交易所創始人驟逝 加密貨幣早被轉走

2019-03-07 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大最大加密貨幣交易所Quadriga的創始人科頓（Gerald Cotten）去年12月時驟逝，當時整間公司都找不到科頓持有、總值約1.8億加元（約新台幣42億元）的加密貨幣，沒想到最近調查人員成功破解密碼後，竟發現虛擬錢包內的貨幣其實早在2018年就被轉走，不少人懷疑創始人去年其實是詐死、捲款潛逃。

綜合外電報導，加拿大最大加密貨幣交易所Quadriga的創始人科頓去年12月在印度旅遊時突然過世，但由於Quadriga公司並不知道科頓保存加密貨幣的離線錢包的密碼，從去年底起就一直找不到總值約1.8億加元的加密貨幣去向，沒想到最近調查員成功破解密碼後，竟發現離線錢包內的加密貨幣早在2018年就已匯出。

Quadriga公司後來發現，科頓在正常流程之外還創建了14個虛擬錢包帳戶，這些價值1.8億加元的加密貨幣，疑似被匯入這14個虛擬錢包，但目前調查人員尚未破解這14個虛擬錢包，不知道價值1.8億加元的加密貨幣是否被存放於此。

科頓死後，加密貨幣交易所Quadriga於今年1月底正式停止營運，後來交由安永會計師事務所監督。有不少人懷疑加密貨幣的遺失與科頓的死並不單純，甚至懷疑科頓其實是詐死後捲款潛逃，整件謎團根本是起詐欺案。

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