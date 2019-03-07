清單曝光！川普首年收禮逾400萬 習近平送得最大方...

2019-03-07 15:55

〔即時新聞／綜合報導〕作為全球最有權勢的領導人，與各國領袖、重要人士會面是美國總統日常任務之一，基於禮尚往來，外賓到訪時總會贈送具有特別意義或價值不菲的禮物。據統計，美國總統川普上任第一年，總共接收了價值14萬美元（約台幣434萬）的禮品，其中最為昂貴的，是由中國國家主席習近平所贈的兩份禮物。

美國國務院統計，川普2017年接收了總額14萬美元的禮物。價值最高為習近平贈送給川普與第一夫人梅蘭妮亞的兩份大禮，分別為價值1.4萬美元的書法作品。香港《蘋果日報》報導，此作品寫著出自《道德經》的「九層之台，起於累土；千里之行，始於足下。」另一件禮物為一組價值1.6萬美元的瓷器餐具，上頭還印有川普位於佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）的粉色房屋。

沙烏地阿拉伯與多個波斯灣周邊國家則贈送了川普至少價值2.41萬美元的禮物。包括沙國贈送的6400美元紅寶石及祖母綠項鍊、巴林贈送的4850元金製噴射戰鬥機模型等。

其他領導人方面，德國總理梅克爾送給川普價值5264美元的萬寶龍鋼筆及書寫工具、法國總統馬克宏贈送一張1783年的美國地圖，價值1100美元、加拿大總理杜魯道一座戴著皇冠的砂岩雄獅雕像，價值450美元。川普與家人所接收的禮物皆轉交國家檔案和記錄管理局存放。

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