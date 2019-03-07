6大議題拉攏安倍 郭文貴爆料：中國也挖6坑給他跳

2019-03-07 14:28

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文日前接受日媒專訪時指出，來自中國的威脅愈來愈強烈，盼能與日本進行安保對話，中國流亡富豪郭文貴在直播時爆料，稱從日相安倍去年10月訪中後，中日兩國至今仍陷入6個議題的談判。

郭文貴在直播中明確指出，在安倍訪中後，日本與中國在6個議題中進行談判交涉，其中多數是舊的議題，不過也有新的交涉條件。首先，日本希望中國協助解決北韓綁架日人事件，其次是日俄在北方4島的爭議上支持日本，再者是支持日本加入聯合國常任理事國、擴大日本農業輸入中國、支持安被經濟學及開放遊客訪日等。

郭文貴話鋒一轉，強調在日本拋出的這6個議題背後，中國其實也挖了6個陷阱作為交換。

郭文貴說，「（日本）支持我（指中國）一帶一路，我就支持你的CPTPP；參加我亞投行，我就支持對你農業貿易開放」，再者，中國也不忘為華為找出路，要求日本把科技市場打開，讓華為進得去，「那我就支持俄羅斯把北方四島還你」。

郭文貴進一步指出，中國當局設下陷阱還有：四、要讓人民幣及日幣直接清算、自由兌換，五、要日本放掉南海，最後一項則是不參加美國的自由航行，以作為中國支持日本在整個麻六甲海峽的能源以及東海油田開發的條件。

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