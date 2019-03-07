尷尬...讚庫克大力投資美國 川普竟當面叫他「提姆蘋果」

2019-03-07 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普當地時間週三主持美國勞力政策諮詢委員會會議，與會者包括蘋果執行長提姆庫克（Tim Cook）。常惹出嘴上風波的川普，在過程中叫錯庫克的名字，稱呼他為「提姆蘋果」。

川普在會議中稱讚庫克在美國大筆投資，「你真的做到了我希望你做的事情，你在我們的國家砸下大筆投資，我們的真非常感謝你，提姆蘋果。」

美國勞力政策諮詢委員會於上月組成，陣容龐大，除蘋果外，還包括沃爾瑪、IBM、洛克希德馬丁、美國西門子及Visa公司等25位執行長參與。主席由川普顧問伊凡卡（Ivanka Trump） 及商務部長羅斯（Wilbur Ross）共同擔任。

這並非川普首次叫錯重量級人士的姓名，川普曾把洛克希德馬丁執行長馬莉倫休森（Marillyn Hewson）稱為「馬莉倫洛克希德」，與此次錯稱庫克的邏輯相同。喜愛與他人唇槍舌戰的川普，也會刻意替對手取負面綽號，像是美朝交惡時，戲稱北韓領導人金正恩「火箭人」。

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