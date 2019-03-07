美國務院宣布 宗教大使赴台出席宗教論壇

2019-03-07 00:20

〔中央社〕美國國務院今天發布聲明表示，宗教大使布朗貝克將於6至13日出訪香港與台灣。在台期間，他將出席年度區域宗教自由論壇，討論改善區域宗教自由。這是他首度造訪台港兩地。

國務院發言人辦公室今天發出聲明表示，國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）將先前往香港，並在外國記者俱樂部就中國宗教自由發表專題演講。他也將會見當地宗教領袖、信仰團體成員、文化與宗教研究教師與學生，探討面對中國反宗教自由的因應之道。

結束香港行程後，布朗貝克將轉往台灣，參加2019年區域宗教自由論壇（2019 Regional Religious Freedom Forum），針對印太區域宗教自由公民社會對話發表專題演講。此次論壇將召集包括政府官員、民間社會代表與專家，共同探討改善區域宗教自由氛圍。

美國在台協會（AIT）日前表示，為慶祝台美關係40年，美國在台協會每個月指定一個主題，凸顯雙方夥伴關係在各方面的合作。3月主題是「共享價值月」，重點活動即是印太宗教自由公民社會對話會議。

區域宗教自由論壇是外交部、台灣民主基金會攜手美國國務院共同舉辦，預定3月11、12日在台北舉行的會議，將有來自超過15個國家的宗教自由領袖，以及美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克與會。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/