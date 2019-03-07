瞎了！男喝醉後「眼球」竟滾出來 醫嘆：裝回去也沒用

2019-03-07 00:02

〔即時新聞／綜合報導〕中國一名26歲的男子日前喝醉後，「眼球」竟然就破裂整顆掉出，等他醒來發現時已經滿臉是血，立即前往醫院做檢查，然而醫生診斷後判定男子的眼球已經「完全脫臼」，即使找到患者原本的眼球也無法再裝回去，未來左眼視力都無法恢復。

綜合中媒報導，5日凌晨5點左右，一名男子在家人陪同下緊急到山東省千佛山醫院眼科報到，表示自己喝醉後，不知道發生什麼事，但醒來時左眼眼球卻已經破裂，滿臉都是血。經醫生診斷後，確定男子的眼球已經「完全脫臼」，且男子受傷時間應該是在4日夜間11點到隔日零點，脫臼時間較長，眼外肌和視神經全部被撕裂，因此即使後來男子的家人在家找到那顆「脫落的眼球」，也不能再裝回去。

男子進行左眼筋膜、結膜逐層及眼瞼傷口縫合後，目前雖然沒有其他問題，但醫生坦言，由於受傷後眼外肌已收縮，未來男子能裝義眼的可能性也很小，左眼注定是沒了，僅能用義眼片來改善外觀。

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