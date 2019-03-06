美司法部第3號職位 川普擬提台灣移民之女出任

2019-03-06 20:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國司法部副部長布蘭​​德（Rachel Brand）去年2月離職，該部第3號空缺至今未補。據《華爾街日報》5日報導，川普總統將提名台灣移民後裔聯邦檢察官劉潔西（Jessie Liu）接替

熟悉提名過程的知情人士告訴華爾街日報，過去一年，川普至少徵詢了3位具有潛力的候選人，但是沒有人有意願接任這個極具挑戰性的職位，直到哥倫比亞特區聯邦檢察官劉潔西同意接受提名。

今年46歲的劉潔西是台灣移民之女，具有聯邦檢察官的經驗。如果得到參議院確認，她將成為司法部領導層中唯一的少數族裔女性，監督司法部民事法相關事務及所有為政府辯護的訴訟，包括川普總統的決定。

劉潔西在哈佛大學以優異成績畢業後入讀耶魯大學法學院，取得法學博士（JD）學位。她曾任職華盛頓特區檢察官辦公室助理檢察官、休士頓第五巡迴上訴法庭法官書記、司法部助理副部長，以及財政部法律副總顧問。她也曾在私人律師事務所服務以及參與川普總統上任前過渡團隊的工作。

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