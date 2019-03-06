抗中資救吱吱！印尼環團拯救瀕危猩猩 要求中國銀行撤資

2019-03-06 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕印尼法院於2012年核准了一起水壩開發案，將破壞打巴奴里猩猩（Tapanuli orangutans）的棲息地，這些猩猩是瀕臨滅絕的印尼特有種，目前僅存約800隻。現保育人士提起行政訴訟遭駁回後，發起街頭抗爭，針對中國銀行，要求他們停止資助這項開發案。

這項數十億元的水電大壩開發案，將在印尼蘇門答臘的峇旦多魯（Batang Toru）雨林的中心進行，預計於2022年完工，預計用以提供北蘇門答臘電力。根據《雅加達郵報》指出，負責此項開發案的是中國中央企業──中國水電建設集團，資金來源之一則是中國銀行。

印尼環境保育組織瓦希（Walhi）於去年對北蘇門答臘政府提起行政訴訟，認為政府的環境評估有嚴重瑕疵，將把這些瀕臨絕種的猩猩「推上絕路」，然而所有訴訟遭棉蘭州（Medan State）行政法院全數駁回。

瓦希轉將矛頭指向中國銀行，要求中國銀行對該開發案撤資。他們發起街頭行動，打扮成猩猩的樣子在路上宣講、發傳單，傳單上寫著：「中國銀行，停止資助峇旦多魯水壩」、「拯救打巴奴里猩猩」等標語。

瓦希開發瓦希執行長塔里根（Dana Tarigan）表示：「作為這項計畫的主要資金來源，中國銀行可以撤資並阻止這個水壩的興建。原始森林正逐漸被破壞，科學家監測到猩猩們正逃離他們的棲地，我們快沒有時間了。」對此，中國銀行表示對該開發案不作評論，但他們會「將所有因素列入考量後，再作出政策決定」。

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