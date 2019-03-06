劃時代革命 電子計算機之父梅里曼離世 享壽86歲

2019-03-06 19:54

〔即時新聞／綜合報導〕開創電子革命、手持電子計算器發明人之一梅里曼（Jerry Merryman）已於上月底離世，享壽86歲。據他的親近之人表示，梅里曼聰明絕頂、善良且很有幽默感。

《美聯社》報導，梅里曼的繼女艾科維奇（Kim Ikovic）表示，梅里曼去年12月進行安裝心律調整器手術時，因併發症住院，今年2月27日因心臟和腎衰竭在達拉斯一家醫院離世。

梅里曼是在達拉斯德州儀器公司工作時，參與發明計算器的3人之一，這個發明團隊由基爾比（Jack Kilby）領導，他發明積體電路，為現今電腦誕生奠基，在2000年獲得諾貝爾物理學獎。團隊另一名成員是塔塞爾（James Van Tassel）。

梅里曼2013年受訪時曾談到發明計算器的經過，「那是在1965年末，我的上司基爾比提出了計算器的想法，他把一些同事叫到辦公室，他說，我們要做出某種運算裝置，也許能取代計算尺，如果能像我手上的這本小書一樣小，那就太好了」。

梅里曼說，「當時我傻傻的，以為我們只是在製作一個計算器，結果我們創造了電子革命」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/