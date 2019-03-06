殘忍獨囚43年！ 「世界上最悲慯大象」遭安樂死

2019-03-06 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕有著「世界最悲傷大象」稱號的法維亞（Flavia），自3歲被從象群中帶出送往動物園後，經過43年的殘忍獨居生活，上週五（1日）被安樂死結束一生。

綜合外媒報導，1976年法維亞3歲被脫離象群，送進西班牙科爾多瓦動物園（Zoo Cordoba）獨自居住，近幾年法維亞健康狀況不斷惡化，更被指出罹患憂鬱症，最後園方在1日決議以安樂死的方式幫助牠脫離病痛。

《太陽報》報導，法維亞的離世，動物園不但召開記者會、在園內舉行哀悼儀式，更在臉書上PO文告訴外界，動物園發言人表示，這對園方來說是個非常悲傷的消息。

對於法維亞被安樂死的消息，反對動物虐待動物黨（PACMA）譴責，眾多動物權利團體長期反對動物園「獨居囚禁」的做法，這對天性是群體生活的大象無非為一種折磨，不斷設法將法維亞從獨居的「囚禁」環境中解救出來，回歸象群，但多年都未達成。

反對動物虐待動物黨主席席西爾維婭說：「這些年她一個人獨自被囚禁在科爾多瓦動物園中，我們希望不會在有其他動物經歷這麼殘忍的狀況。」

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