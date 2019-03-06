2019全球富豪榜 川普當總統排名反飆升51名...

2019-03-06 16:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國財經雜誌《富比士》（Forbes）公布2019年全球富豪榜。最初以商人身分聞名全球的美國總統川普，雖從政後不再插手企業經營，但因整體富豪財富縮水，川普在身家持平的情形下，還能上升51個名次。

綜合外媒報導，川普去年排名766，淨資產31億美元（約台幣962億）。今年身家不變，排名卻上升51個名次，來到715名。川普在從政前的淨資產則為45億美元（約台幣1397億）。

川普事業版圖擴及飯店、高爾夫球場和房地產，雖在成為總統後將企業交給兒子小川普接手，但仍引發外界質疑是否能完全切割。

2019全球富豪排名，電商亞馬遜創辦人貝佐斯以1310億美元（約新台幣4兆4135億）蟬聯全球首富。微軟創辦人比爾蓋茲和股神巴菲特則分居2、3名。最年輕億萬富豪則是年僅21歲，以化妝品牌賺進10億美元（約台幣308億元）身價的詹娜（Kylie Jenner）。台灣首富為鴻海集團董事長郭台銘，全球排257名，身家63億美元（約台幣1943億）。

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