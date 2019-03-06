回應蔡總統 《產經新聞》社論：日本政府應進行直接對話！

2019-03-06 16:09

〔即時新聞／綜合報導〕日媒《產經新聞》2日以頭版等三大版面刊登蔡英文總統的獨家專訪，面對來自中國的威脅愈來愈強烈，蔡總統訪談中首次表明，希望在安全保障和網路攻擊等議題上與日本政府直接對話。《產經新聞》昨（5）日也發表社論回應，對蔡英文的論述表示高度同意，認為日本政府應接下這顆球，與蔡英文進行安保對話。

蔡英文於專訪中表示，處於東亞的台日面臨了同樣的安全威脅，雙方亟需提高對話層級與實務處理的層面，她希望日本政府能克服法律障礙與台灣直接進行安保對話，台灣致力於盡到地緣政治學上重要的角色功能。此外，蔡英文強調絕不接受「一國兩制」，期待日本支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP）。

對於蔡英文專訪，《產經新聞》昨日也刊登社論回應，社論內容認為，這是蔡英文首次表示與沒有外交關係的日本進行直接對話，共享自由與民主價值的日本應該接下這顆球，與蔡英文進行安保對話。

社論指出，蔡英文的論述背景，除了是對經濟與軍事快速成長的中國感到危機，還有「美中新冷戰」的全新情勢變化。例如中國國家主席習近平今年1月逼迫台灣接受一國兩制，更恐嚇不放棄對外部干涉與台獨動武。對日本來說，如何應對追求霸權的中國是一大問題，面對全新的嚴峻局面，為了守護和平，與台灣的對話可說是非常具有意義。

社論表示，如同蔡英文所說，「台灣在整個地緣政治，就是處於中國進、出太平洋的關鍵所在」、「台灣是不是一個民主、自由的地方，對全世界來講都很重要」。中國鎖定沖繩縣的尖閣諸島（台灣稱為釣魚台列嶼），日本的海上主要航道也會通過台灣近海，中國的海、空軍若可使用台灣的基地，將會以沖繩為首的日本群島造成很大的軍事壓力。

這篇社論也同意蔡英文所說：「我覺得我們在許多方面跟日本面臨同樣的安全威脅」，對於蔡英文呼籲提升安保對話的層級相當重要，社論認為日本的確有回應的價值。此外，美日台3方的對話也不可或缺，美國川普政府正在強化對台關係，去年完成了能讓高官互訪的「台美旅行法」、促進對台販售軍武的「亞洲再保證倡議法」，更讓美艦頻繁航行於台灣海峽，宣示了保衛台灣的決心。

社論最後也補充，網路對話也很重要。在網路上透過散布假資訊等，對選舉或輿論進行網路攻擊，對民主來說是一項威脅。另外，台灣表達有意加入跨太平洋夥伴協定（TPP），日本也應該支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/