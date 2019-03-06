結束349天拘禁！南韓前總統李明博獲保釋、下午返家

2019-03-06 14:57

〔即時新聞／綜合報導〕南韓前總統李明博涉賄案進入二審程序，首爾高等法院今天（6日）批准李明博在上訴期間提出的保釋申請，他將於今天下午獲釋回家，結束被捕後349天的拘禁，同時也成為南韓史上首位獲保釋的前總統。

根據《韓聯社》報導，一審遭重判15年徒刑的李明博，今年1月以高齡78歲、患有睡眠呼吸暫停症、存在猝死可能等理由，向上訴庭提出保釋申請。法庭審議後今天做出裁決，同意保釋申請，李明博將依法在同日下午獲釋返家。

作為同意保釋條件，法庭要求李明博繳納10億韓元（約新台幣2742萬元）的保釋金，並限制李在某一處私人宅邸中活動、就醫等一切外出一律禁止，此外，除配偶、直系血親及其配偶、律師外，李明博不得與任何人在家中會面或聯繫，他每週還需向法庭報告該週的活動細節。

李明博去年3月22日被關押，4月初被首爾中央地檢署以涉嫌受賄貪汙等16項罪名起訴，10月初一審宣判，李明博被判處15年徒刑，罰鍰130億韓元（約新台幣3.56億元）。

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