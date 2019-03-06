裝弱？軍費再漲全球僅次美 中官媒滅火：實戰能力不到第二

2019-03-06 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會昨日開幕，中國政府工作報告指出，今年國防預算約5.47兆台幣，較去年成長7.5%。由於以美國為首的西方陣線對中國軍力擴張感到擔憂，軍費增加勢必再掀爭議，對此，中國官媒發表專文滅火，指中國軍費即便全球第二，卻無法兌現為實際戰力，要追上美國至少還得花上數十年。

中官媒《環球網》一篇社論寫道，中國的軍事預算與美國的7000多億美元（約台幣21兆）相比還有巨大差距。即便軍費全球第二，「實際戰力卻排不到第二」，提升實戰能力還有漫長的路要走。若從海上軍力來看，美國擁有11個航母戰鬥群，即便美國原地踏步，中國海軍也得花數十年才能趕上。

文中還提到，中國的核武規模與美俄相較也是小巫見大巫，數量甚至不及英法，強調中國沒有謀求世界霸權的野心，未來也不會尋求維持一支全球軍隊的軍費規模。

但文內仍諷刺了美國一番，稱美國好鬥的國家戰略與21世紀國際關係的真實主題出現錯位，美國認為自己的核武庫太小太落後，是出自於一種只要用武力，就能恫嚇全世界的老舊認知，因為現實情況是連北韓都嚇唬不了。

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