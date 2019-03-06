中國國防預算破5兆 退將稱因中國被威脅 網：做賊喊抓賊

2019-03-06 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕最新中國政府工作報告指出，中國國防預算為1兆1898.76億人民幣（約新台幣5.47兆元），比去年成長7.5%，且連續3年破人民幣兆元。對此，中國人民解放軍退役少將羅援昨在《人民網》的「強國論壇」解析，中國國防費用支出增加，是出於防禦，並稱不是「中國威脅論」，而是「中國被威脅」。

羅援在文中表示，每到全國兩會期間，某些西方媒體就會「別有用心」地炒作「中國威脅論」，並指此一論點是某些國家在國防費用問題上採「雙重標準」，而進行之無端指責。

羅援在文中指出，中國有限的國防費用，是為維護國家主權、安全與領土完整，落實退役軍人待遇保障，「不會對其他國家構成威脅」，所以他認為是「中國被威脅」，而非「中國威脅論」。

羅援在文中提到，美軍軍艦頻進出南中國海、台灣海峽，挑釁中國利益，加上周邊安全環境不穩定，他意有所指地說，一些國家在家門口炫耀武力、台獨等分裂勢力蠢蠢欲動，因此他們是「正當防禦」適度增加國防支出，並稱任一國家沒因中國增加國防費，丟失了一寸土地，世界上也沒因而增加一個難民。

針對羅援說法，台灣網友傻眼回應，「中國人真的大腦已經徹底被洗腦」、「做賊喊抓賊」、「被小熊維尼威脅」、「看來解放軍真的怕被我肛」、「一本正經的講幹話」。

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