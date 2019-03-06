希拉蕊確定不選2020 川普：我們懷念她

2019-03-06 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕為了挑戰川普，許多民主黨人士紛紛表態有意角逐2020年美國總統大選，2016年惜敗川普的前國務卿希拉蕊也被點名，不過近日接受電視台專訪時，稱自己「哪裡都不會去」，表態不會三度挑戰總統大位，川普得知後，在推特上表示非常懷念她。

希拉蕊接受《CNN》「affiliate News 12 Westchester」訪問時，表態自己不會投入2020總統大選，不過她強調！「將持續努力為政治議題發聲，我想確保大家知道我會這麼做，我哪裡都不會去。」至於是否參選州長、市長或其它公職？希拉蕊似乎沒排除這份可能性，僅稱「我沒這種想法，但我喜歡住在紐約，以及擔任參議員8年來，與各方的合作。」

對於自己的宿敵確定不會再度挑戰他，美國總統川普也在推特上表示，希拉蕊她不會在2020年參選，放棄第3次競選白宮的可能性，「哎呀，那不就表示我再也不能和她對決了？我們會非常懷念她的！」

希拉蕊2016年代表民主黨角逐總統大位，最終雖拿下6585萬票，多過現任總統川普的6298萬票，但在選舉人票上川普以304張選舉人票勝過希拉蕊的227票，當選美國總統。

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