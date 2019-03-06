中國紅歌《習總書記恩情永不忘》遭禁 外媒這樣分析...

2019-03-06 11:19

〔即時新聞／綜合報導〕中國兩會近日陸續召開，一首由雲南高官所作，讚頌中國國家主席習近平的紅歌卻被當局全面封殺，外媒分析，當前中國政治局勢相當詭異，高層雖要大家讚頌黨及領導人，卻又不想讓民眾聯想到文革，導致不少官員馬屁拍不成反落馬。

根據美國《自由亞洲電台》報導，由雲南省雙柏縣縣委書記李長平作詞作曲的紅歌《習總書記恩情永不忘》，週日（3日）發布後迅速在中國社群平台廣為流傳，李長平還表示，自己有責任將基層幹部的心聲反映出來，以此歌獻給偉大的習總書記，被網友嘲諷是在赤裸裸的拍習馬屁。

然而，這首歌很快就被當局全面刪除，如今已幾乎找不到音檔，這有如打了李長平一記火辣辣巴掌，讓他嚐到馬屁拍在馬腿上的滋味。

外媒分析，這首歌之所以被禁，可能是超越了中央規定的歌頌規格，涉嫌不當使用國家機關、國家機關工作人員名義或形象，也就是所謂的「低級紅」與「高級黑」（即肉麻吹捧與明讚暗諷）。

香港媒體人董令華認為，中國政局目前相當詭異，在政治氣氛左轉的明顯態勢下，北京當局雖要大家高聲讚頌共產黨與領導人，卻又不希望民眾直接聯想起文化大革命，「這種馬屁的拿捏尺度相當困難，已遠遠超出很多官員的能力」。

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