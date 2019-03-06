又一童年經典變真人版電影？華納取得Hello Kitty版權

2019-03-06 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕近年來好萊塢經常從日本取得遊戲、玩具主題版權拍成電影，包含名偵探皮卡丘、音速小子等都將登上大螢幕，現又一日本經典進軍電影界，華納旗下的新線公司（New Line）宣布，已取得Hello Kitty（凱蒂貓）的電影版權。

綜合媒體報導，1974年11月1日問世，1976年註冊的Hello Kitty，在問世後，立刻瘋迷全球，其周邊商品種類繁多，也曾出過自己的動畫，已誕生45年的Hello Kitty將首次被拍成電影，華納旗下的新線公司宣布，取得Hello Kitty的電影版權，除了凱蒂貓外，蛋黃哥、美樂蒂和雙子星等三麗鷗旗下角色，也會一同登上大螢幕。

三麗鷗創始人辻信太郎表示：「非常高興Hello Kitty和其他受歡迎的三麗鷗角色將在好萊塢首次亮相」，他強調，Hello Kitty一直都是友誼的象徵，我們希望這部電影能夠有助於在全世界發展這種友誼圈。

新線公司聲明指出，很榮幸取得這經典IP的授權，「Hello Kitty和她的朋友數十年來一直是我們共同文化的一部分，我們期待著她的最新冒險，將會把她帶去哪邊」。

報導指出，將Hello Kitty拍成電影可能更具挑戰性，因為她沒有嘴巴，不能說話，可能將透過改變面部表情來表達情緒，目前新線公司並未說明電影是動畫片還是真人電影，有可能類似名偵探皮卡丘一樣真人與動畫結合。

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