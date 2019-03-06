國外也傳比特犬攻擊！ 男子衝浪被盯上 牠涉水直撲狠咬

2019-03-06 10:22

〔即時新聞／綜合報導〕近日國內比特犬攻擊事件頻傳，國外也傳出有民眾受害，比特犬在該名受害者進行海上遊樂設施時攻擊他，導致手臂大量流血、嚴重撕裂傷，到醫院縫了18針。

綜合外媒報導，男子切爾維尼奧（GustavoCerviño）在阿根廷海邊進行「風箏衝浪」（Kiteboarding），從切爾維尼奧的自拍鏡頭可見，不遠處有隻黑色比特犬朝他狂奔，直接撲向他，更狠狠的在手臂上咬了一口，造成嚴重撕裂傷，經路人幫助到醫院縫了18針。

《每日郵報》報導，切爾維尼奧表示，事發前的確有聽見狗吠聲，但是並沒有太在意，被咬得當下根本來不及反應，只能想辦法用另一隻手讓比特犬鬆開嘴。

切爾維尼奧說：「狗主人一定在現場，但我當下沒有去尋找牠的主人，因為手上有個非常深的傷口，不得不去醫院的急診室。」他更表示，將寵物帶到海灘的人應該負起看顧寵物的責任，避免這種事故再發生，切爾維尼奧已向警方報案，要找尋該知比特犬的主人。

整起事件意外被切爾維尼奧用來紀錄的相機所拍下，不少網友留言表示「希望你告他（狗主人）！」、「這麼危險的狗狗為何不禁止飼養？」、「我有看過比特犬騎著腳踏車的人」，另有網友表示，問題在於是狗，而是主人，是主人帶去海灘但沒有負起看顧責任的。

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