倫敦3大交通樞紐收到炸彈包裹 警方展開反恐調查

2019-03-06 05:28

〔中央社〕英國倫敦希斯羅機場、倫敦城市機場和滑鐵盧車站今天都收到一個小型急造炸彈包裹，警方反恐小組已展開反恐調查。由於包裹貼了愛爾蘭郵票，愛爾蘭警方正協助英國警方調查。

警方最先獲得希斯羅機場（Heathrow Airport）通報，機場辦公大樓人員拆開包裹時引發小火，但是沒有人受傷。希斯羅機場是歐洲最繁忙的機場。

後來滑鐵盧車站（Waterloo）和倫敦城市機場（London City Airport）也發現包裹，並通知警方。兩個包裹都未打開。滑鐵盧車站是倫敦最繁忙的車站。

這3大交通樞紐的運作都未受影響。

警方發現A4大小的郵袋內藏有急造炸彈，若開啟「可引發小火」。

英國目前處於第二高級反恐警戒，安全單位認為來自外國恐怖分子的攻擊「很可能發生」。

2017年，倫敦和曼徹斯特發生5起恐怖攻擊，總共造成36人喪生。

不過與北愛爾蘭有關的恐怖分子對英國本土發動攻擊的可能性被列為中等，也就是有可能，但可能性不是很高。

北愛爾蘭衝突在1960年代晚期至1998年達成耶穌受難節協議（Good Friday Agreement），曾奪走數千條人命。少數反對耶穌受難節和平協議的團體至今依然活躍。

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