南韓情報機構：北韓東倉里飛彈發射場有恢復跡象

2019-03-06 02:12

〔中央社〕南韓情報機構今天表示，北韓東倉里飛彈發射場似乎有恢復跡象，北韓正對已拆除設施中的一部分進行頂棚和門扇修復工作。。

韓聯社報導，南韓國會情報委員會委員今天與國家情報院（簡稱國情院）座談後舉行記者會表示，目前北韓寧邊核反應爐處於停轉狀態，去年5月廢棄的豐溪里核子試驗場也未發現異常，但東倉里發射場似乎有恢復跡象。

據悉，國情院向國會情報委員會委員彙報稱，北韓正對東倉里飛彈發射場已拆除設施中的一部分進行頂棚和門扇修復工作。國情院認為，北韓此舉可能是為了擴大廢棄該基地時的對外宣傳效果，但也不排除修復後繼續用其發射飛彈的可能性。

東倉里飛彈發射場位於北韓平安北道鐵山郡，據悉在此發射的長程飛彈可威脅到美國本土。兩韓首腦去年9月曾就「在有關國家專家的見證下永久廢棄東倉里飛彈發動機試驗場和發射架台」達成協議。

對於河內川金會，國情院表示，北韓與美國未能達成共識主要是雙方就解除對北韓制裁問題存在分歧。美國主張全面棄核，而北韓要求分階段去核。

國情院還表示，南韓與美國就北韓核設施掌握的有關情報高度一致。關於美方在河內提到的北韓其他鈾濃縮設施，韓美軍事情報機構已掌握詳細資訊並正在密切監視，並已確認寧邊核設施位於北韓行政區域「分江」。

對於北韓國務委員會委員長金正恩回訪首爾的時間，國情院表示，北韓內部也需要一定的時間研究戰略，相關討論不宜操之過急。（編輯：陳政一）

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