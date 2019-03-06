各國首都空氣污染 印度新德里最嚴重

2019-03-06 00:23

〔中央社〕兩個監測空氣污染的組織今天公布一份研究報告，比較全球61個首都城市的細懸浮微粒（PM2.5）濃度，印度新德里名列2018年空污最嚴重的首都，北京則排名第8。

路透社報導，綠色和平組織（Greenpeace）與空氣品質偵測機構AirVisual合作的研究報告指出，擁有超過2000萬人口的新德里是全球空污最嚴重首都，其次是孟加拉首都達卡與阿富汗首都喀布爾。

新德里的有毒空氣，來自於車輛和工業排放、建築工地的塵土、焚燒垃圾與附近農地作物殘渣所產生的煙霧。

報告指出，2018年新德里的PM2.5平均濃度為每立方公尺113.5微克，數據是中國首都北京的兩倍多。去年北京的PM2.5平均濃度為每立方公尺50.9微克，在調查的首都中名列第8。

世界衛生組織（World Health Organization）設定的每日平均空氣品質指標，限定每立方公尺空氣中含有25微克的PM2.5。

這項研究報告還提到，全球空污最嚴重的20個城市，印度就囊括了15個。

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