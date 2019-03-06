出席世衛會議遭阻 美國務院：支持台有意義參與

2019-03-06 00:15

〔中央社〕因為中國延遲轉交邀請函，台灣被迫缺席世衛流感疫苗選株會議。美國國務院表示，仍致力支持台灣在面對全球挑戰時尋求擴大自身顯著的貢獻，也支持台灣有意義參與國際組織。

世界衛生組織2月21日上午在中國北京舉行流感疫苗選株會議，但衛生福利部直到當天凌晨1時許才收到邀請函，來不及參加。這是台灣自2014年開始受邀參與會議以來，首度缺席。

對此，美國國務院以發言人名義背景說明方式回覆中央社郵件時重申，美國仍致力於支持台灣在面對全球挑戰時，尋求擴大自身顯著的貢獻。

這名發言人也表示，美國支持台灣成為不以主權國家為參與資格的國際組織會員，也支持台灣有意義參與以主權國家為會員資格的國際組織。

對於中國的技術性杯葛，總統蔡英文、外交部都表達抗議立場。蔡總統日前接見馬紹爾群島共和國訪問團時就表示，因為政治的考量導致台灣無法參與，不但嚴重違反台灣人民的健康人權，更可能造成全球防疫網的漏洞，對此，「我們已經表達強烈的抗議」。

正在華府訪問的桃園市長鄭文燦昨天接受媒體訪問時也指出，中方轉交邀請函的時間安排不是很妥當，讓台灣無法出席，形同技術杯葛，也證明透過中方轉交邀請函對全球防疫架構不利，他會利用未來幾天與美方官員或友人會晤溝通時提出。

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