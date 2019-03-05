《富比士》億萬富豪排行榜出爐 最年輕的是... 21歲正妹

2019-03-05 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國財經雜誌《富比士》（Forbes）今公布2019年全球富豪榜，電商亞馬遜創辦人貝佐斯，以1310億美元（約新台幣4兆413.5億元）蟬聯全球首富，而微軟創辦人比爾蓋茲和股神巴菲特則分居2、3名。值得注意的是，21歲的詹娜（Kylie Jenner）成為全球最年輕的億萬富豪，身價10億美元（約新台幣308億元）。

據《富比士》公布的富豪榜指出，今年全球億萬富豪的數量以及總財富都縮減了。據該雜誌統計，今年有2153位億萬富豪上榜，其中有994人財產縮水，進榜人數也比去年減少55位。而所有超級富豪的總財產與去年相比，共縮水了4000億美元（約新台幣12兆3千億元）。

《富比士》指出，去年上榜的人之中共有247位掉出榜外，其中又以亞太地區減少60人最多，成為遭到打擊最嚴重的地區。而其中又以中國的億萬富豪人數減少49名最多。美國和巴西是全球億萬富豪唯一增加的地區，且美國進榜人數共有609人創下歷史紀錄。

第2名的比爾蓋茲身家共965億美元（約新台幣2兆9761億元）。巴菲特則受到上月持股的美國食品大廠卡夫亨氏（Kraft Heinz）股價崩跌影響，以825億美元（約新台幣2兆5443億元）位居第3。亞洲最富則是第13名的印度籍信實工業總裁安巴尼（Mukesh Ambani），擁500億美元（約新台幣1兆5420億元）身家。中國首富為中國騰訊集團總裁馬化騰，則以388億美元（約新台幣1兆424億元），全球排第20名。

台灣方面，鴻海集團董事長郭台銘全球第257名，身家63億美元（約新台幣1943.6億元）居台灣首富寶座。第2名是旺旺中時集團董事長蔡衍明，身家60億美元（約新台幣1850億元），全球排272名。全台共有40名億萬富翁進榜。

值得注意的是，21歲的詹娜（Kylie Jenner）成為最年輕的億萬富豪，以化妝品牌「Kylie Cosmetics」起家的她身價10億美元（約新台幣308億元）。女性億萬富豪則比去年多1人，共243名。

《富比士》自2001年每年公布財產身家超過10億（1 billion）美元的富豪名單。目前為止，比爾蓋茲仍是擁有最多次「全球首富」頭銜的人，以12次輾壓其他人。

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