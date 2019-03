Vans鞋怎麼丟都「正面朝上」 網友：我買的是磁鐵還是貓咪？

2019-03-05 23:15

〔即時新聞/綜合報導〕推特近日興起「#Vans挑戰」(#VansChallenge)風潮,上千名網友將自家的美國品牌Vans鞋朝空中丟,竟發現鞋子落地時均是「正面朝上」,網友們親自實驗後大呼不可思議,引起熱議。

最初,是由一名女網友「Ibelievthehype」2日在推特上張貼一支影片,內容是她多次將Vans經典滑板鞋往前丟,結果每一次都是完美落地。她寫下貼文:「你知道,無論你怎麼丟Vans,鞋子最後都會正面朝上落地嗎?」截至5日晚上,這則推文已吸引24.7萬人按讚、9.2萬分享及1.1萬則留言。

此文一出,眾多網友不信邪,紛紛在家拿出自己的Vans鞋進行挑戰,並錄製影片上傳推特,絕大多數人都順利成功,有人甚至一口氣丟出8雙,通通安全落地。這些網友表示,「對Vans另眼相看了」、「完全嚇傻」、「我已經連續丟10分鐘了都這樣」、「我買的是磁鐵還是貓咪啊」、「這是什麼巫術」;不過,也有少數人挑戰失敗,直呼「騙人啦」、「我想要退款」、「我的Vans難道是假貨嗎」。

有網友推測,Vans鞋底厚重,因此鞋底才會正面朝上落地,沒什麼好驚訝的。針對這次丟鞋挑戰潮,有外媒還為此聯絡Vans公司,不過目前尚未收到回應。

Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H