Vans鞋怎麼丟都「正面朝上」 網友：我買的是磁鐵還是貓咪？

2019-03-05 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕推特近日興起「#Vans挑戰」（#VansChallenge）風潮，上千名網友將自家的美國品牌Vans鞋朝空中丟，竟發現鞋子落地時均是「正面朝上」，網友們親自實驗後大呼不可思議，引起熱議。

最初，是由一名女網友「Ibelievthehype」2日在推特上張貼一支影片，內容是她多次將Vans經典滑板鞋往前丟，結果每一次都是完美落地。她寫下貼文：「你知道，無論你怎麼丟Vans，鞋子最後都會正面朝上落地嗎？」截至5日晚上，這則推文已吸引24.7萬人按讚、9.2萬分享及1.1萬則留言。

此文一出，眾多網友不信邪，紛紛在家拿出自己的Vans鞋進行挑戰，並錄製影片上傳推特，絕大多數人都順利成功，有人甚至一口氣丟出8雙，通通安全落地。這些網友表示，「對Vans另眼相看了」、「完全嚇傻」、「我已經連續丟10分鐘了都這樣」、「我買的是磁鐵還是貓咪啊」、「這是什麼巫術」；不過，也有少數人挑戰失敗，直呼「騙人啦」、「我想要退款」、「我的Vans難道是假貨嗎」。

有網友推測，Vans鞋底厚重，因此鞋底才會正面朝上落地，沒什麼好驚訝的。針對這次丟鞋挑戰潮，有外媒還為此聯絡Vans公司，不過目前尚未收到回應。

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Did you know it doesn’t matter how you throw your vans they will land facing up pic.twitter.com/nKVJCncW4H — lana m!sses tøp （@Ibelievthehype） 2019年3月2日

if you throw your vans they will always land correctly. @VANS_66 #vanschallenge pic.twitter.com/4D26roC8rJ — ERIC ALESTAN FRAZIER （@EricAlestan） 2019年3月4日

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