加國總理陷干預司法醜聞 閣員再辭1人

2019-03-05 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）涉嫌干預司法獨立，加拿大國庫委員會主席菲爾波特（Jane Philpott）昨（4）日宣布辭職，並表示對政府處理司法部長遭政治干預一案「失去信心」。菲爾波特是第3位因該政治醜聞辭職的高級內閣官員。

根據《BBC》報導，菲爾波特發表聲明表示，她必須堅守自己的核心價值、道德責任和憲法義務。菲爾波特指出，「按照原則行事可能要付出代價，但放棄原則的代價卻更高。」

菲爾波特直批，「我們的司法部長不應受到政治壓力，刑事案件起訴權也不應被干預」，這原則正是「法治的基本原則」。她並表示：「遺憾的是，我對政府如何處理及回應這問題已經失去信心。」

辭職後菲爾波特將繼續擔任自由黨議員，自杜魯多2015年當選以來，她在杜魯道內閣中一直擔任要職。為此，杜魯道則在一份簡短的聲明中，感謝菲爾波特「多年的服務以及為加拿大奉獻的精神」。

加拿大前司法部長王州迪（Jody Wilson-Raybould）2月閃辭，後遭媒體爆出閃辭原因，與王州迪在起訴加國工程公司拉瓦稜（SNC-Lavalin）行賄的案件中，遭包括杜魯道本人在內共11名政府成員持續地不當干預有關。而在本月1日的國會司法委員會聽證會中，王州迪打破沉默，對施壓的過程，以及何時、何地、何種方法都做出完整的陳述，正式點燃此次的政治醜聞風暴。

第2名辭職的高級官員為杜魯道的首席助理伯特（Gerald Butts），他於2月18日宣布辭職，並在聲明中否認自己或其他人有做錯了任何事情。不過，他表示自己必須辭職，才不會妨礙團隊進行「重要的工作」。

It grieves me to resign from a portfolio where I was at work to deliver an important mandate. I must abide by my core values, my ethical responsibilities, constitutional obligations. There can be a cost to acting on one’s principles, but there is a bigger cost to abandoning them. pic.twitter.com/EwO5dtdgG6 — Jane Philpott （@janephilpott） 2019年3月4日

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