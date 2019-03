加國總理陷干預司法醜聞 閣員再辭1人

2019-03-05 23:53

〔即時新聞/綜合報導〕加拿大總理杜魯道(Justin Trudeau)涉嫌干預司法獨立,加拿大國庫委員會主席菲爾波特(Jane Philpott)昨(4)日宣布辭職,並表示對政府處理司法部長遭政治干預一案「失去信心」。菲爾波特是第3位因該政治醜聞辭職的高級內閣官員。

根據《BBC》報導,菲爾波特發表聲明表示,她必須堅守自己的核心價值、道德責任和憲法義務。菲爾波特指出,「按照原則行事可能要付出代價,但放棄原則的代價卻更高。」

菲爾波特直批,「我們的司法部長不應受到政治壓力,刑事案件起訴權也不應被干預」,這原則正是「法治的基本原則」。她並表示:「遺憾的是,我對政府如何處理及回應這問題已經失去信心。」

辭職後菲爾波特將繼續擔任自由黨議員,自杜魯多2015年當選以來,她在杜魯道內閣中一直擔任要職。為此,杜魯道則在一份簡短的聲明中,感謝菲爾波特「多年的服務以及為加拿大奉獻的精神」。

加拿大前司法部長王州迪(Jody Wilson-Raybould)2月閃辭,後遭媒體爆出閃辭原因,與王州迪在起訴加國工程公司拉瓦稜(SNC-Lavalin)行賄的案件中,遭包括杜魯道本人在內共11名政府成員持續地不當干預有關。而在本月1日的國會司法委員會聽證會中,王州迪打破沉默,對施壓的過程,以及何時、何地、何種方法都做出完整的陳述,正式點燃此次的政治醜聞風暴。

第2名辭職的高級官員為杜魯道的首席助理伯特(Gerald Butts),他於2月18日宣布辭職,並在聲明中否認自己或其他人有做錯了任何事情。不過,他表示自己必須辭職,才不會妨礙團隊進行「重要的工作」。

It grieves me to resign from a portfolio where I was at work to deliver an important mandate. I must abide by my core values, my ethical responsibilities, constitutional obligations. There can be a cost to acting on one’s principles, but there is a bigger cost to abandoning them. pic.twitter.com/EwO5dtdgG6