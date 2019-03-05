噁！ 英國豬哥房東好變態 要求女房客「鮑鮑換租」

2019-03-05 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕英國近來頻頻傳出色狼房東張貼不尋常的招租廣告，廣告上寫著可以用「做愛抵房租」的要求，這事情被英國節目主持人凱利（Jeremy Kyle）注意到了，便透過主持的節目來堵訪其中1名色狼房東。

根據英國《太陽報》報導，凱利的團隊以1名女性工作人員扮成臥底，與該名50歲的色狼房東克里斯（Christ）聯絡，並約好碰面地點，以詳談其他相關細節，凱利等到女臥底套出相關資訊後衝出車內，堵訪這名房東。凱利的團隊從招租廣告中發現，該房東專找16到25歲的女性，甚至有接觸12歲的女童嫌疑，但該名房東僅承認已經完成了7到8次的做愛抵房租的交易，否認有租給12歲女童。

而在凱利訪問到其中1名受害人娜塔莉（Natalie）的訪談中，娜塔莉指出，房東在她看屋的過程中便不斷毛手毛腳，等她入住時還要求她在家中必須穿高跟鞋與性感睡衣，讓他想上就上，娜塔莉說她在住進去一個月中，只有待在朋友家才會感到安心，這生活忍了1個月才退租離開。

凱利指出，當他越深入研究以性換租的問題，才發現有25萬名女性在過去5年遭受色房東的性剝削，這已經是嚴重的社會問題了，可以視為國家的緊急狀態。

色房東克里斯。（圖擷自 Daily Hot News Youtube）

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