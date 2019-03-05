《流浪地球》涉抄襲？ 劇情竟神似57年前日本特攝片...

2019-03-05 17:14

〔即時新聞／綜合報導〕中國春節強打國產電影《流浪地球》，其內容講述中國研發科技並帶領全世界人民逃離太陽系，免於被毀滅，不料卻被發現電影情節竟神似1962年日本科幻片《妖星哥拉斯》，引發爭議。

綜合媒體報導，《妖星哥拉斯》（妖星ゴラス）是由《哥吉拉》之父、日本著名特攝電影導演本多豬四郎所執導的科幻片，內容講述宇宙中有一個不斷前進的妖星「哥拉斯」，即將於地球相撞，於是科學家們採取了一個大膽的計劃在南極建造噴射基地，讓地球成為一個大火箭離開太陽系軌道，儘管遭遇到包含南極出現怪獸等意外，但最終在各國的協力下，地球驚險躲過哥拉斯的撞擊。

中國網友指出，《流浪地球》與《妖星哥拉斯》的許多情節相似，包含妖星吞噬地球、推進器推動地球飄移、發動機設在南極、木星、各國聯手自救等劇情，只是《流浪地球》的妖星，由「哥拉斯」變成了太陽，地球流浪的時間由日本版的100天，變成中國版的2500年的「流浪計劃」。

有網友酸：「必然是《妖星哥拉斯》瘋狂抄襲了」、「日本人真壞抄襲五十年後的小說」、「太無恥了！竟然抄襲中國還未出生的著名科幻小說家的作品」、「沒有最恥，只有更恥！日本人竟然用高科技『時光機』穿越去60年代後，抄襲／複製中國最高票房最創新最劃時代既流浪地球」。

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