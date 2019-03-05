全球第2例！接受幹細胞移植 愛滋男體內HIV病毒消失

2019-03-05 16:55

〔即時新聞／綜合報導〕世界權威科學期刊《自然》今（5）日刊載研究指出，一名英國愛滋病患在接受對HIV病毒有抵抗力者的骨髓幹細胞捐贈後，體內已經找不到任何愛滋病毒。專家認為，這可能將是全新愛滋療法的新曙光。

綜合外媒報導，英國倫敦大學感染與免疫學系教授古普塔（Ravindra Gupta）表示，這名居住於倫敦的匿名男性病患於2003年發現罹患愛滋，2012年開始進行抗反轉錄病毒藥物（ARV）治療，之後又發現罹患淋巴癌，因此2016年接受幹細胞移植，並從捐贈者獲得能抵抗HIV的突變基因（CCR5 基因突變）。

在幹細胞移植手術後的1年4個月間，該病患持續接受ARV治療，1年半前他中止投藥，至今仍未驗出HIV。但古普塔說，目前就斷言「治癒」（cured）還言之過早，應該稱患者是「長期緩解」（long term remission），還得要繼續觀察患者的狀態。另外，這種治療方式也不能適用於所有患者，但有望藉此發現全新療法。

報導指出，美國男子布朗（Timothy Ray Brown）是全世界第一例感染HIV後又成功治癒的患者，被稱為「柏林病人」。1995年布朗被檢查出HIV陽性，2007年時接受骨髓移植，後來體內再也找不到HIV病毒。不過，雖然學者嘗試將此方法用在其他病患身上，這10多年來布朗的痊癒歷程無人能複製。

古普塔表示，2名患者都經由類似的治療方式而緩解，這代表「柏林病人」並非特例，此療法或許可以消滅HIV病毒。但其他專家指出，對HIV病毒有抵抗力者的骨髓幹細胞捐贈，究竟是如何治療愛滋病患，其機制至今依然不明。此外，幹細胞移植伴隨巨大風險，無法用於其他情況良好的患者。

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