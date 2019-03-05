畫作出自左撇子！「裸體版蒙娜麗莎」作者可能是達文西

2019-03-05 16:48

〔即時新聞／綜合報導〕達文西是義大利文藝復興時期的藝術家，以《蒙娜麗莎》畫作聞名。最近法國專家更發現，一幅與蒙娜麗莎極為相似的裸女素描，可能也是出自達文西之手。

綜合媒體報導，法國巴黎北方香提堡的康得博物館（Conde Museum）有一幅《蒙娜瓦娜》畫作，由於這幅畫是在達文西畫室完成，過去被歸類在達文西畫室作品。但現在康得博物館館長戴爾狄克（Mathieu Deldicque）表示，這幅畫的多數部分是由達文西所繪的可能性非常高，而且畫中人物的雙手、身體都與蒙娜麗莎極為相似。

這幅畫作在經分析後也被發現，線條是由左上畫到右下，代表是出自左撇子之手，達文西本人也是左撇子。而且《蒙娜瓦娜》還運用了達文西喜愛的「暈塗法」（sfumato），但並不是全然模仿《蒙娜麗莎》。

其實《蒙娜瓦娜》畫作過去就因為與《蒙娜麗莎》相似，但畫中女子上身赤裸，被戲稱為「裸體版蒙娜麗莎」（Nude Mona Lisa），還有人認為這可能是達文西在畫《蒙娜麗莎》前的預備作品。

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