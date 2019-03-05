男跳河疑被3警局推拖 救難人員暖心徹夜伴屍反調職處分...

2019-03-05 14:24

〔即時新聞／綜合報導〕泰國一名男子上月跳河輕生，警方打撈遺體時，疑因事發地在3間警局的交界處互相推拖，任憑其置於戶外，一名基金會救難人員諾帕多（Noppadol）見狀不忍，徹夜守在死者身旁，未料事後卻傳出他反被調職處分。

綜合媒體報導，隸屬慈善團體緊急小組的諾帕多，因無權移動屍體，以免破壞現場蒐證，選擇陪在死者旁邊，從凌晨1時30分等到上午8時左右，才終於盼來警方領回遺體，孤單守候的畫面被拍下放上社群網站，警方與當局頓時成了網友指責的目標。

報導指出，不過，警方喊冤，澄清不是不處理，而是對於管轄權感到困惑，並稱這起事件很特殊，因該男跳下的橋樑，位於Bang Pho轄區，但遺體被發現的地點，卻屬於Prachachuen責任範圍，屍體打撈上岸後的放置處，又換成Bang Kruai警方所管。後來似由Bang Kruai的員警出面調查，並將遺體送往國立法政大學中央法醫學院解剖檢驗。

報導提到，諾帕多的暖舉雖得到網友同情，但事後卻被基金會要求暫停現職、調至中部沙沒巴干府邦普里縣的辦公室工作，並指其未出面說清楚講明白，「基金會因警方、相關單位受到負面影響」，並成立5人小組審查諾帕多的表現。

報導提及，對於基金會的處分，諾帕多回應有點嚇到，但並不灰心，並指基金會人員透露內部調查結果有望在一週內出爐，而此次的派令並非懲罰，只是遵照一般程序進行。

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