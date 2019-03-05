普廷簽令正式退中程飛彈條約 美俄核武限制條約僅剩1項...

2019-03-05 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府上月宣布暫停履行《中程核飛彈條約》（INF）義務，俄羅斯隨即表態，也將暫停履行來回應美國，在當地時間4日，俄總統普廷正式簽署暫停履行《中程核飛彈條約》的命令，使美俄之間限制核武的條約僅剩《新削減戰略武器條約》。

綜合外媒報導，俄羅斯總統普廷正式簽署暫停履行《中程核飛彈條約》的命令，根據該項命令，俄方終止履行1987年所簽署的《中程核飛彈條約》，直到美國修正違反上述條約的行為或者到條約失效，同時開始製造中程超音速飛彈；上月美國國務卿龐皮歐宣布，美國將自2月2日起暫停履行《中程飛彈條約》義務，並啟動為期180天的退出條約程序。

在美俄雙方紛紛終止履行《中程核飛彈條約》後，能限制美俄核武發展的條約僅剩2011年生效的《新削減戰略武器條約》，這項雙邊裁減核子戰略武器的條約，有效期為10年，即將於2021年到期。

俄羅斯駐美大使安托諾夫（Anatoly Antonov）罕見公開喊話，稱目前全球戰略穩定和軍備控制的局勢非常糟糕，世界處於危機之中，他強調世界將回到1987年以前的冷戰狀況，「如果占世界核彈頭90％以上的美國和俄羅斯軍備限制條約失能，那將會增加全球核擴散的風險。」

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