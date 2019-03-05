駁中國攻台論調 專家：解放軍有信心的是陸上作戰

2019-03-05 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕中國頻頻恐嚇要武統台灣，其軍事實力也被專家拿出來檢視，外媒引述美國前駐北京武官布拉斯科（Dennis Blasko）說法，他直言不認為中國對於自己已整裝待戰有自信。

英國《金融時報》中文網以「中國軍事能力到底強不強？」為題，分析中國軍事實力，並引述西方頂尖中國軍事問題專家、美國前駐北京武官布拉斯科（Dennis Blasko）的說法，布拉斯科認為，五角大廈評估中國軍事實力提升，憂心其有能力攻擊台灣是錯誤的。

他認為，解放軍現在有信心打的仗，都是可以步行或開車到達的地方，即邊境陸軍戰場，對台作戰需要的則是高度整合海軍、空軍、火箭軍。布拉斯科對解放軍並無信心，並稱中國軍方高層幾乎沒有投入激烈實戰的意願。

報導指出，至於中國退將頻頻發表激進言論，布拉斯科分析，他們無法代表中國軍方，可能是中國政府對外實施威嚇的工具。另一名軍事專家、國際戰略研究所的尼爾（Alex Neill）則認為，中國在訓練、人事管理上，面臨極大挑戰。

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